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Devastante attacco russo all'Ucraina, Zelensky promette: "Risponderemo"

L'attacco a Kiev con missili e droni ha causato la morte di almeno 24 persone e il ferimento di almeno altre 48. Le autorità ucraine hanno proclamato una giornata di lutto

Volodymyr Zelensky - Fotogramma /Ipa
Volodymyr Zelensky - Fotogramma /Ipa
15 maggio 2026 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Dopo il micidiale attacco missilistico e con droni della Russia contro la capitale dell'Ucraina Kiev, che la notte fra il 13 e il 14 maggio ha causato la morte di almeno 24 persone e il ferimento di almeno altre 48, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver incaricato le forze armate ucraine di preparare "possibili modalità di risposta".

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In una zona residenziale sulla sponda orientale della città, i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie e nei dintorni, dove sono già state tratte in salvo 11 persone. Secondo il Servizio di Emergenza Statale, 17 persone risultano ancora disperse.

Il ministro degli Esteri Andrii Sybiha ha dichiarato, in seguito all'attacco, di aver dato istruzioni per avviare una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite "per rispondere alle uccisioni di civili ucraini e agli attacchi contro il personale umanitario da parte della Russia". "Una tale portata del terrorismo russo richiede una forte risposta internazionale e chiedo a tutti gli Stati di reagire", ha dichiarato Sybiha in un post su X.

Il bilancio dei raid e la giornata di lutto

E' salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale ucraina Kiev. Fra le numerose vittime vi sono tre minori. Lo denunciano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda, precisando che proseguono le operazioni dei soccorritori nel distretto di Darnytskyi. Le autorità di Kiev hanno proclamato una giornata di lutto.

Mosca: "Nella notte abbattuti 355 droni di Kiev"

Da parte sua, Mosca afferma che nella notte sono stati abbattuti 355 droni ucraini su diverse regioni russe. "I sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 355 droni ucraini", afferma un comunicato del ministero della Difesa russo, aggiungendo che nel mirino c'erano - tra l'altro - le regioni di Mosca, Belgorod, Bryansk e il Kursk.

Scambio di prigionieri

La Russia e l'Ucraina hanno intanto effettuato oggi uno scambio di 205 prigionieri di guerra per parte. Lo hanno reso noto sia Mosca che Kiev, dopo che una settimana fa il presidente americano Donald Trump aveva annunciato un accordo per un nuovo scambio. In un messaggio sui social media, il presidente ucraino ha scritto che 205 militari, "la maggior parte dei quali erano detenuti dal 2022", sono rientrati in Ucraina. Pochi minuti prima, l'esercito russo aveva indicato che 205 dei suoi militari erano stati rimpatriati dai territori controllati da Kiev.

Il precedente scambio di prigionieri, che coinvolgeva 193 persone da ciascuna parte, risaliva al 24 aprile. Venerdì scorso, Donald Trump aveva annunciato una tregua di tre giorni nel conflitto tra Kiev e Mosca, da sabato a lunedì scorsi, e uno scambio di 1.000 prigionieri da ciascuna parte. Zelensky ha confermato che lo scambio di oggi costituisce "la prima fase" dell'annuncio di Trump. L'ultimo scambio nel formato "1.000 contro 1.000" risale a maggio 2025. Includeva militari e civili ed era stato deciso al termine di un ciclo di negoziati diretti a Istanbul. Si trattava di uno dei pochi risultati tangibili di questi colloqui, oltre allo scambio dei corpi dei militari uccisi.

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