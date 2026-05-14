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Ucraina, Russia lancia massiccio attacco con droni e missili: colpite Kiev e altre città

Zelensky: "Mosca ha usato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità. La pressione sulla Russia deve continuare"

Attacco a Kiev - (Afp)
Attacco a Kiev - (Afp)
14 maggio 2026 | 08.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In totale, dalla mezzanotte di ieri, la Russia ha usato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità". Lo denuncia con un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Queste non sono per nulla azioni di chi crede che la guerra stia finendo", aggiunge, spiegando che "sono in corso le operazioni dei soccorritori a Kiev nel luogo di un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale di nove piani". Il bilancio provvisorio confermato da Zelensky parla di un morto.

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"Nella notte i russi hanno lanciato più di 670 droni di attacco e 56 missili contro l'Ucraina - prosegue nel post - Negli attacchi sono stati usati missili balistici, aerobalistici e da crociera. L'obiettivo principale di questi attacchi è stata Kiev. Ci sono danni in venti zone della città, normali palazzi, una scuola, una clinica veterinaria e altre infrastrutture semplicemente civili". Zelensky segnala anche danni nella regione di Kiev e "attacchi terroristici" contro infrastrutture energetiche a Kremenchuk e nel porto e in zone residenziali di Chornomorsk.

"E' importante i partner non restino in silenzio su questo attacco. E' allo stesso modo importante continuare a sostenere la difesa dei nostri cieli. L'iniziativa Purl è necessaria in modo che l'Ucraina possa difendersi contro attacchi balistici come questi. E, nell'interesse di tutti coloro che vogliono la pace, la pressione sulla Russia deve continuare".

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