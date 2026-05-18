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Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: commando sale a bordo delle imbarcazioni al largo di Cipro

Lo riporta Times of Israel citando lo streaming sui social che mostra commando israeliani che salgono a bordo di una delle imbarcazioni degli attivisti che sfidavano il blocco navale su Gaza﻿

Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: commando sale a bordo delle imbarcazioni al largo di Cipro
18 maggio 2026 | 10.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Marina militare israeliana ha iniziato a intercettare le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza nel tentativo di sfidare il blocco navale imposto da Israele. Lo riferisce il Times of Israel, citando le dirette social trasmesse dagli attivisti a bordo.

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Secondo quanto riportato, i commando israeliani sono saliti su alcune delle barche della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Le immagini diffuse online mostrano gli attivisti intenti a filmare l’operazione con telefoni cellulari e videocamere durante l’abbordaggio da parte delle forze israeliane.

La flottiglia, composta da oltre cinquanta imbarcazioni partite la scorsa settimana dal porto turco di Marmaris, rappresentava – secondo gli organizzatori – la fase finale della traversata verso la Striscia di Gaza per protestare contro il blocco israeliano.

Poco prima dell’intervento militare, il ministero degli Esteri israeliano aveva lanciato un avvertimento ufficiale agli attivisti, invitandoli a “cambiare rotta e tornare immediatamente indietro”.

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Flottila blocco navale su Gaza flottilla gaza flitilla oggi flotilla ultime notizie flotilla tracker
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