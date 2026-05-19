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Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video

19 maggio 2026 | 07.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Blitz anticamorra in provincia di Napoli: arresti nel clan Moccia di Afragola. Il gruppo avrebbe realizzato estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti, ricorrendo anche ad atti intimidatori con l’uso di armi e avrebbe altresì gestito una fiorente piazza di spaccio, con la vendita al dettaglio di droga (cocaina, hashish e marijuana). Elementi di rilievo del gruppo criminale, inoltre, benché detenuti, avrebbero continuato ad impartire direttive ai propri complici mediante l’utilizzo di telefoni cellulari introdotti nei luoghi di rispettiva detenzione.

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camorra camorra arresti blitz anti camorra blitz carabinieri
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