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Auto sulla folla a Modena, gravi ma stabili le condizioni di quattro feriti

Legale del fermato: "Confuso e frastornato, non ha risposto a pm"

Modena, il luogo dove i pedoni sono stati investiti - (Fotogramma/Ipa)
Modena, il luogo dove i pedoni sono stati investiti - (Fotogramma/Ipa)
18 maggio 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Restano stabili ma gravi le condizioni di quattro dei sette feriti travolti sabato pomeriggio in centro a Modena, secondo le ultime notizie di oggi lunedì 18 maggio. In particolare, i due pazienti ricoverati all’ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi in rianimazione "in condizioni stabili". La donna di 55 anni presenta diversi traumi, le sue condizioni sono "in lieve miglioramento ma restano critiche e in prognosi riservata". L'uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi, è stabile, "non più in immediato pericolo di vita ma la prognosi è riservata".

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Per quanto riguarda i pazienti ricoverati all'ospedale civile di Baggiovara (Modena) la donna di 69 anni "pur in un quadro di gravità complessivo presenta segni di progressivo miglioramento che hanno portato a staccare la paziente dai supporti ventilatori ed è pertanto in respiro spontaneo"; la donna di 53 anni, "sempre in condizioni gravi, presenta un quadro clinico stabile". Per entrambe la prognosi resta riservata. Il paziente di 59 anni, con trauma facciale, nel confermare la prognosi già comunicata ieri di 30 giorni in totale, presenta "un quadro di stabilità e condizioni cliniche buone".

Legale del fermato: "Confuso e frastornato, non ha risposto a pm"

“Confuso e frastornato”. E' stato descritto così ieri, dal suo legale Francesco Cottafava, Salim El Koudri, l'uomo che con la sua auto ha falciato sette persone in pieno centro a Modena. “Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ieri (sabato, ndr) era confuso e frastornato e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla pm Monica Bombana e al procuratore Luca Masini”, ha spiegato l’avvocato all’Adnkronos.

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