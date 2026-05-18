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Sparatoria in centro islamico a San Diego, si temono vittime

Operazione della polizia nell'edificio del quartiere di Clairemont, decine di agenti sul posto

Polizia Usa - Xinhua
Polizia Usa - Xinhua
18 maggio 2026 | 21.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una sparatoria presso il centro islamico di San Diego, in California, ci sarebbero diverse vittime. Secondo quanto riportato dalla Cnn e rilanciato dai media locali, la polizia ha confermato che è in corso un'operazione nell'edificio, che si trova nel quartiere di Clairemont. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. Alcuni video che circolano in rete in questi minuti mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti al centro islamico.

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Il governatore della California, Gavin Newsom, è stato informato della situazione. "Esprimiamo gratitudine ai primi soccorritori che stanno operando per proteggere la comunità e invitiamo tutti a seguire le indicazioni delle autorità locali", ha dichiarato l'ufficio del governatore in una nota, mentre il sindaco di San Diego, Todd Gloria, ha parlato di una situazione ancora attiva e in evoluzione.

Immagini aeree diffuse da Nbc News mostrano un forte dispiegamento delle forze dell'ordine, con decine di agenti presenti sul posto, alcuni dei quali armati con fucili d'assalto. Secondo le stesse immagini, diversi bambini e un adulto sarebbero stati evacuati dall'edificio.

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