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Gb, ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali

Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor “per scopi sessuali”

Ex principe Andrea - (Afp)
Ex principe Andrea - (Afp)
22 maggio 2026 | 09.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La polizia sta indagando sull'ex principe Andrew per presunti reati sessuali. Secondo quanto si legge su diversi media stranieri gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor “per scopi sessuali”.

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Tre mesi dopo l'arresto dell'ex duca di York, accusato di aver divulgato informazioni riservate al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein durante il suo decennio come inviato commerciale del Regno Unito, gli agenti stanno ora interrogando i testimoni in merito a presunti reati penali.

La polizia ha già interrogato diversi testimoni da quando il sospettato è stato arrestato, nel giorno del suo 66° compleanno, durante un’irruzione all’alba nella sua nuova casa nel Norfolk.

I fascicoli sembrano dimostrare che il fratello del re abbia trasmesso documenti governativi riservati e informazioni commerciali al suo amico Epstein.

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caso epstein ex principe andrea indagato gb news ex principe andrea reati sessuali
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