Modena, il presidente degli psichiatri Antonio Vita: "Parlare di salute mentale sempre e potenziare la rete dei servizi" - Video

Modena, il presidente degli psichiatri Antonio Vita: "Parlare di salute mentale sempre e potenziare la rete dei servizi"

Sinossi - Sui fatti di Modena Antonio Vita, co-presidente della Società italiana di psichiatria (Sip), invita a "parlare di salute mentale non soltanto nelle occasioni più drammatiche, ma sempre, perché la salute mentale è un bene comune". Come lo sono i servizi di salute mentale, che "formano un sistema capillare e vanno rafforzati, ma soprattutto conosciuti, per permettere un riconoscimento il più precoce possibile dei disturbi e una continuità di cura"

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