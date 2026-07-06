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Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"

06 luglio 2026 | 15.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In un video pubblicato sui suoi profili social, Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico, risponde a Nicola Fratoianni (Avs) sul tema della patrimoniale: “Ha pubblicato un video populista e pieno di informazioni sbagliate. Il centrosinistra spinge per introdurre una nuova imposta patrimoniale personale ma non dice che negli ultimi decenni questa tassa è stata abolita anche da governi progressisti perché è inefficiente ed ingiusta perché colpisce soldi già tassati. Oggi per l’Italia la priorità non è mettere nuove tasse ma è abbassarle a chi lavora e produce e per farlo bisogna intervenire coraggiosamente sul treno impazzito della spesa pubblica”.

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Marattin fratoianni patrimoniale Luigi marattin patrimoniale Spesa pubblica in italia Patrimoniale in italia
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