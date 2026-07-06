Ha preso il via il World Tour 2026-2027 de Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno inaugurato la tournée con uno spettacolo che ha attraversato le diverse anime del loro repertorio, unendo la grande tradizione musicale italiana, il repertorio lirico e i brani che hanno segnato la loro carriera. I concerti estivi anticiperanno la quarta edizione di 'Tutti per uno', in programma a settembre a Mantova. Dal 10 novembre Il Volo sarà protagonista negli Stati Uniti con una nuova serie di appuntamenti del World Tour, a dicembre poi tornerà nei palasport italiani con 5 nuove date.