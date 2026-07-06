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Nuovo attacco di Trump a Meloni, Crosetto: "Fondamentale mantenere rapporti con Usa"

"Nessuna reazione del governo" dopo che il presidente americano ha postato un meme con la premier che lo guarda con la didascalia “serve un ordine restrittivo”. Piantedosi: "Rapporti incrollabili non in discussione per queste fibrillazioni"

Giorgia Meloni e Donald Trump - (Afp)
Giorgia Meloni e Donald Trump - (Afp)
06 luglio 2026 | 10.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Nessuna reazione" al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni. Ad affermarlo il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "La cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. I rapporti devono rimanere, è importante mantenere l'Alleanza Atlantica", ha aggiunto intervenendo in collegamento all'evento Sky TG24 Live In, in corso a Milano.

"Io credo che dobbiamo puntare al fatto che, come si è visto, i rapporti con gli Stati Uniti sono dei rapporti incrollabili e non vengono messi in discussione neanche da queste fibrillazioni delle quali ancora non è chiara la natura", ha detto dal canto suo il ministro del'Interno Matteo Piantedosi .

"Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla Presidente del Consiglio". Lo ha scritto, su X, il segretario di Azione, Carlo Calenda, commentando il meme postato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che mostra un'immagine di lui con Giorgia Meloni e la scritta 'serve un ordine restrittivo'.

Il nuovo attacco di Trump a Meloni

Il presidente degli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni delle scorse settimane, ha preso di mira di nuovo la presidente del Consiglio con un post sul social Truth. Il numero 1 della Casa Bianca ha pubblicato un meme che raffigura la premier italiana in 'adorazione' davanti al presidente degli Stati Uniti. All'immagine ha abbinato la frase 'necessario un ordine restrittivo', con l''invocazione' di un provvedimento da adottare nei confronti della presidente del Consiglio. Il post di Trump compare alla vigilia del vertice Nato, in programma a Ankara il 7 e 8 luglio.

Il post del presidente americano è l'ultimo affondo, in ordine di tempo, contro Meloni. Gli attacchi di Trump sono cominciati a giugno, dopo il G7 di Evian. Il presidente degli Stati Uniti, in più occasioni, ha criticato la presidente del Consiglio per la mancata collaborazione dell'Italia nella gestione della crisi dello Stretto di Hormuz.

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