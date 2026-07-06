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Iran, iniziata a Teheran processione per funerali di Khamenei

La bara dell'ayatollah e dei suoi familiari uccisi il 28 febbraio attraverseranno le strade della capitale iraniana per raggiungere l'aeroporto internazionale di Mehrabad. Le autorità hanno bloccato strade, spazio aereo e la vita quotidiana per il lutto, che si concluderà giovedì con la sepoltura nel santuario dell'Imam Reza a Mashhad, sua città natale

Processione a Teheran per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei - (Afp)
Processione a Teheran per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei - (Afp)
06 luglio 2026 | 07.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' iniziata a Teheran, in Iran, la processione per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei. La bara della guida suprema, avvolta nella bandiera iraniana, e quelle dei suoi familiari uccisi il 28 febbraio nel raid aereo all'inizio della guerra scatenata da Israele e dagli Stati Uniti, saranno trasportate a bordo di un camion. Attraverseranno le strade della capitale iraniana per raggiungere l'aeroporto internazionale di Mehrabad.

"Il corteo funebre per il venerato corpo dell’Imam e leader martirizzato è iniziata pochi momenti fa nella capitale”, ha scritto su Telegram l’Islamic Republic of Iran Broadcasting (Irib), aggiungendo che "sta partecipando un'enorme folla di persone in lutto".

Le autorità hanno bloccato strade, spazio aereo e la vita quotidiana per il lutto, che si concluderà giovedì con la sepoltura di Khamenei nel santuario dell'Imam Reza a Mashhad, sua città natale.

Domenica sempre a Teheran si è svolta la preghiera funebre davanti a una folla di centinaia di migliaia di persone. Presenti anche i tre figli di Khamenei, Masoud, Meysam e Mostafa, ma non Mojtaba, la nuova Guida suprema dell'Iran rimasto ferito nel raid.

Nel frattempo i colloqui tra Iran e Usa sono stati messi in pausa. I due Paesi hanno infatti deciso di sospendere per una settimana i negoziati fino alla conclusione delle cerimonie funebri.

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