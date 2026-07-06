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Ucraina, missili della Russia su Kiev nella notte: 8 morti

E' il secondo attacco in pochi giorni sulla capitale in una settimana caratterizzata da un'intensificazione di raid da parte di entrambi i Paesi. Kiev ha lanciato un attacco in Crimea, Sebastopoli senza corrente elettrica

Attacco a Kiev - (Afp)
Attacco a Kiev - (Afp)
06 luglio 2026 | 06.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuovo attacco della Russia sull'Ucraina nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. Più di dieci esplosioni sono state udite a Kiev, riporta l'inviato sul posto dell'Afp, che ha spiegato come in città siano attivi gli allarmi anti missili. Su Telegram, il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Tymur Tkachenko, ha scritto che "il nemico sta colpendo con missili balistici". Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha esortato la popolazione a rimanere nei rifugi e ha confermato che le difese aeree sono state attivate. Il bilancio delle vittime è salito a 8 morti, confermano le autorità locali.

Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città, ha spiegato che almeno sette persone sono state uccise nella capitale, colpite nelle loro abitazioni. Klitschko ha aggiunto che almeno 24 persone sono rimaste ferite, inclusi due bambini. Ai 7 morti di Kiev si aggiunge anche un'altra vittima, a Bucha, dove si registrano anche 10 feriti.

"E' tipico di Putin: subito dopo il Giorno dell’Indipendenza americana e prima del vertice Nato ad Ankara. La Russia vuole portare più male e uccidere persone”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Facebook.

E' il secondo attacco in pochi giorni sulla città di Kiev in una settimana caratterizzata da un'intensificazione degli attacchi sia da parte della Russia che da parte dell'Ucraina. Sempre oggi, un attacco sferrato dalle forze ucraine su alcuni impianti ha interrotto la fornitura di corrente elettrica a Sebastopoli, in Crimea. Il governatore della città, Mikhail Razvozhayev, su Telegram: "A seguito di un attacco nemico alle infrastrutture energetiche vicino a Sebastopoli, la nostra città è stata temporaneamente lasciata senza elettricità".

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