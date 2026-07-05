Tutto pronto a New York per il big match tra Brasile e Norvegia ai Mondiali . Oggi, domenica 5 luglio , i verdeoro 5 volte campioni e allenati da Carlo Ancelotti affrontano gli scandinavi negli ottavi di finale del torneo. Si inizia alle 22.

Dove vedere la partita? La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.