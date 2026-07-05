La Formula 1 torna protagonista con il Gp di Silverstone. Oggi, domenica 5 luglio , il Mondiale riparte con il Gran Premio di Gran Bretagna dopo la gara sprint vinta dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli . Il pilota italiano, leader della classifica piloti, partirà dalla pole position davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, secondo nella gara corta del Gp 'di casa'.

Dove vedere il Gp di Silverstone? La gara, che inizierà alle 16, si potrà seguire in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e in streaming sull'app SkyGo e su NOW.