circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Formula 1, oggi Gp Silverstone - Diretta

Il Circus torna in pista per il nono appuntamento della stagione

Antonelli - IPA
Antonelli - IPA
05 luglio 2026 | 15.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Formula 1 torna protagonista con il Gp di Silverstone. Oggi, domenica 5 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio di Gran Bretagna dopo la gara sprint vinta dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano, leader della classifica piloti, partirà dalla pole position davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, secondo nella gara corta del Gp 'di casa'.

Dove vedere il Gp di Silverstone? La gara, che inizierà alle 16, si potrà seguire in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

La Formula 1 tornerà in pista dal 17 al 19 luglio per il Gp del Belgio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gp Silverstone Formula 1 Mondiale Gran Premio Regno Unito
Vedi anche
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video
Aurora Ramazzotti scrive e canta 4 canzoni, il regalo di matrimonio per Goffredo Cerza - Video
Ultimo a Tor Vergata parte con 'Pianeti' e si emoziona - Video
Cecilia Sala: "Con controllo Stretto di Hormuz regime iraniano esce rafforzato da conflitto" - Video
Ultimo arriva in elicottero, prende il via concerto dell'anno - Video
Piantedosi: "Maranza a Roma? Continuare con azioni polizia" - Video
Fabrizio Moro apre il concerto da record di Ultimo: "Alla faccia di chi ci vuole male" - Video
Eleonora Daniele debutta in prima serata su Rai3: "Come concilio con la mattina? Sono stakanovista" - Video
Concerto di Ultimo a Roma, i fan: "È un poeta, canta canzoni vere senza autotune"
Incendio a Brindisi, a fuoco vasta area sterpaglie e canneto in zona industriale - Video
News to go
Ecobonus, quando comunicare all'Enea? Ecco cosa prevede la legge
L'Ambasciatore Usa a Cefalù, Fertitta: "Cresciuto in famiglia in cui si parlava di origini palermitane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza