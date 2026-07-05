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Mondiali, Francia bloccata in aereo dopo la vittoria contro il Paraguay: cos'è successo

Rientro complicato per la nazionale di Deschamps dopo la qualificazione ai quarti

Mbappé - IPA
Mbappé - IPA
05 luglio 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
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Non ci è riuscito il Paraguay, ma ci ha pensato il meteo a rallentare la corsa della Francia ai Mondiali. Sul campo, i Bleus restano una macchina perfetta: cinque partite, cinque vittorie e quarti di finale conquistati senza sbavature. Per fermarli, almeno per una notte, ci è voluta una violenta tempesta. Cos'è successo? Dopo il successo contro il Paraguay, su Philadelphia si sono abbattuti forti raffiche di vento, pioggia e fulmini, con pesanti ripercussioni sul traffico aereo. La nazionale del ct Didier Deschamps era già arrivata in aeroporto per rientrare a Boston e i giocatori avevano preso posto sul classico volo charter di ritorno, ma l'aereo è rimasto così bloccato in pista per circa due ore, in attesa del via libera della torre di controllo.

Solo a quel punto la squadra è ripartita, atterrando a Boston all'una ora locale (le 7 del mattino in Italia). Insomma, non proprio un rientro comodo per i Bleus, che ora affronteranno il Marocco ai quarti di finale.

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Mondiali Francia Francia Mondiali Mbappé
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