Ha seguito ciecamente le indicazioni del navigatore delll'auto e si è ritrovato con la roulotte incastrata nel sottopasso. La disavventura è capitata a un turista straniero che ieri pomeriggio a Trieste ha imboccato il sottopasso di via di Montebello, senza più riuscire a uscirne. A trarlo d'impaccio sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Trieste che per tirare fuori la roulotte hanno prima sgonfiato le gomme del caravan per abbassarne l'altezza e poi l'hanno estratta dal sottopassaggio usando un argano manuale a fune. Una volta estratta la roulotte dal basso tunnel, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il pannello solare montato sul tetto della roulotte che aveva contribuito a farne aumentare l'altezza e a impedirne il passaggio.