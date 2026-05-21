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Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video

21 maggio 2026 | 10.21
Redazione Adnkronos
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Dall’arrivo di Penelope Cruz all’incontro con Tilda Swinton fino all’atteso debutto di ‘Coward’: questi i protagonisti della decima giornata del 79esimo Festival di Cannes. Cruz è sbarcata sulla Croisette per l’anteprima mondiale del film in Concorso ‘La bola negra’ di Javier Calvo e Javier Ambrossi. Noti a Madrid come ‘Los Javis’ e pupilli di Pedro Almodovar, i registi portano in Concorso la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo incompiuto di Federico García Lorca. Il film - che nel cast vede anche Glenn Close, la star della serie ‘Élite’ Miguel Bernardeau e l’italiano Lorenzo Zurzolo - esplora la sessualità e il desiderio di tre uomini in tre epoche diverse. Dal Concorso arriva anche 'Coward' di Lukas Dhont, tra i più attesi di questa edizione. Il film segue un giovane soldato che arriva al fronte belga durante la Prima guerra mondiale, convinto di dover dimostrare il proprio valore. Sul fronte incontra però un gruppo di uomini che, attraverso il teatro e la performance, cerca di creare un fragile spazio di libertà dentro la violenza del conflitto. Protagonista di oggi è anche l’attrice Tilda Swinton, che incontra il pubblico in cui ripercorre la sua lunga carriera. La decima giornata si chiude con la cerimonia di premiazione della Quinzaine Des Cineastes seguita dal film di chiusura 'Le Vertige' ('Vertiginous') di Quentin Dupieux, protagonista della 79esima edizione anche con 'Full Phil' con Kristen Stewart e Woody Harrelson.

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