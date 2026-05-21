Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi, giovedì 21 maggio, nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel golfo di Bacoli e una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma, rilevato alle 5.50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli, da Fuorigrotta al Vomero, fino all’area orientale della città e ad Aversa.

La scossa, legata al fenomeno del bradisismo che interessa da tempo l’area flegrea, è stata accompagnata da un forte boato e ha provocato momenti di paura tra i residenti. In molte zone centinaia di persone sono scese in strada per precauzione, mentre le autorità locali hanno immediatamente attivato controlli e verifiche sugli edifici pubblici e scolastici.

Disposta la chiusura delle scuole a Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli e Quarto (Napoli). Lo rendono noto i rispettivi sindaci. Plessi scolastici chiusi anche a Giugliano (Napoli) e Qualiano (Napoli).

Scuole chiuse a Bacoli

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l’attivazione del Centro Operativo Comunale. “È stata forte. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli. E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni”, ha scritto il sindaco sui social.

Il primo cittadino ha poi spiegato che il Comune è in contatto costante con Prefettura, Protezione Civile e Osservatorio Vesuviano per monitorare l’evoluzione della situazione. “Ho convocato il Centro Operativo Comunale e saremo fin da subito al servizio della popolazione. Sono in contatto con la Prefettura di Napoli, la Protezione Civile della Regione Campania e l'Osservatorio Vesuviano per monitorare quanto sta accadendo. Mi rendo assolutamente conto delle preoccupazioni che ognuno di noi ha vissuto in questi minuti ma invito la comunità alla calma. Noi ci siamo”.

Disagi alla circolazione ferroviaria

Disagi anche alla circolazione ferroviaria. L’Ente Autonomo Volturno ha comunicato l’interruzione temporanea delle linee Cumana e Circumflegrea per consentire le verifiche statiche dopo il terremoto. Sospesa temporaneamente anche la Linea 2 della metropolitana di Napoli.

Protezione Civile operativa

Nel frattempo il sistema regionale di Protezione Civile si è immediatamente attivato per monitorare eventuali criticità sul territorio. "Dalle ore 5.50 di stamane, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato in mare di magnitudo 4.4. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, sono in corso le verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni", si legge in una nota della Protezione civile nazionale.

In una nota ufficiale della Regione Campania si legge che sono in corso controlli da parte degli enti locali e delle autorità competenti per verificare la presenza di danni. L’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, è in contatto con la Prefettura e con i sindaci dell’area flegrea, mentre la sala operativa regionale ha ricevuto diverse telefonate da parte dei cittadini, prevalentemente per richieste di informazioni. I Comuni coinvolti stanno inoltre attivando i Centri Operativi Comunali per coordinare gli interventi e garantire assistenza alla popolazione.