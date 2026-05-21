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Due sorelle investite da pirata a Milano: una morta e l'altra grave

L’automobilista fuggito si è poi costituito al comando dei vigili: risultato positivo ad alcol e droga è stato arrestato

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Polizia a Milano - (Ipa)
Polizia a Milano - (Ipa)
21 maggio 2026 | 08.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha travolto due donne di 75 e 70 anni, sorelle tra loro, per poi scappare. È successo ieri sera, intorno alle 21.30, a Milano in via Carnia, vicino a piazza Udine. La sorella maggiore è morta, mentre l’altra è ferita in modo grave. L’automobilista fuggito, un 39enne italiano, è poi andato a costituirsi al comando dei vigili di via Ornato. Risultato positivo sia ad alcol che a droga test, è stato arrestato.

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incidente investimento morto ferito incidente milano milano incidente milano news incidente via carnia
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