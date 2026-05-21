L’automobilista fuggito si è poi costituito al comando dei vigili: risultato positivo ad alcol e droga è stato arrestato

Ha travolto due donne di 75 e 70 anni, sorelle tra loro, per poi scappare. È successo ieri sera, intorno alle 21.30, a Milano in via Carnia, vicino a piazza Udine. La sorella maggiore è morta, mentre l’altra è ferita in modo grave. L’automobilista fuggito, un 39enne italiano, è poi andato a costituirsi al comando dei vigili di via Ornato. Risultato positivo sia ad alcol che a droga test, è stato arrestato.