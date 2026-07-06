Iniziati i lavori di Ponte al Pino. Finora riportati disagi contenuti per i viaggiatori. Stamattina si è però aggiunto alla situazione un guasto presso la Stazione di Milano, con soppressione di alcune corse e ritardi

Iniziati i lavori per per la prima fase della sostituzione di Ponte al Pino, con conseguenze per la circolazione dei treni a livello nazionale (l’Italia è di fatto divisa in due) e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, a Firenze. Finora sono stati riportati disagi contenuti per i viaggiatori, ai quali sono state messe a disposizione navette per attraversare la città. Stamattina si è però aggiunto alla situazione un guasto presso la Stazione di Milano, con soppressione di alcune corse e ritardi che arrivano a quaranta minuti.

Dalle 9,10 “la circolazione è rallentata nel nodo di Milano per verifiche tecniche alla linea elettrica a Milano Centrale”, si legge sul sito di Trenitalia. “I treni Alta Velocità, Intercity, Eurocity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti”. Ora la circolazione sarebbe in graduale ripresa dopo verifiche tecniche. Il treno Alta Velocità oggetto di variazioni è FR 9508 Firenze Santa Maria Novella (7:55) - Torino Porta Nuova (11:11), con il treno che oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

Alta Velocità e Regionali, ritardi e cancellazioni: dove e quando

Quello di Firenze è il primo di due stop programmati, e durerà fino a venerdì 10 luglio, alle 4. I treni Alta Velocità subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate, si legge ancora sul sito di Trenitalia, in una nota dove si comunica l’attivazione del servizio navetta Campo di Marte-Santa Maria Novella e il collegamento con alcune Frecce. Per i treni Roma-Milano, che vengono deviati via Tirrenica, sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Alcuni treni Intercity ed Eurocity subiscono limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi, allungamenti di percorrenza e modifiche di fermate.

Trenitalia avvisa di variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni Regionali delle relazioni Firenze - Pisa - Livorno - Piombino/Grosseto, Firenze - Perugia/Foligno, Firenze - Arezzo - Chiusi C.T. - Roma, Pisa - Roma, Roma - Civitavecchia, Roma - Velletri, Roma - Albano, Roma - Frascati, Roma - Cassino, Roma - Formia - Minturno - Napoli, Roma - Nettuno, Firenze - Empoli - Siena, Firenze - Viareggio - La Spezia - Borgo Val Di Taro, Firenze - Pistoia - Lucca - Viareggio, Arezzo/Montevarchi - Prato/Montecatini, Firenze - Borgo S.L., Firenze - Faenza, Napoli C.le - Benevento, Napoli - Sapri - Paola, Caserta - Salerno, Torre Annunziata - Napoli.