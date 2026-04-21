Un distretto che fonde tecnologia e colore, Hisense presenta 'The colorful district'
Non è uno spazio da osservare, ma un percorso da vivere
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Non è uno spazio da osservare, ma un percorso da vivere
Hisense torna al Fuorisalone di Milano con "The Colorful District", un'installazione immersiva che trasforma Officina 14 in un'esperienza sensoriale dove tecnologia, colore e quotidianità si incontrano. Il progetto racconta la visione del brand di una casa connessa, intelligente e capace di esprimere...
"Il nostro Fuorisalone quest'anno si chiama The Colorful District e parte proprio dal concetto del colore, che a sua volta nasce dalla tecnologia dei nostri televisori di fascia premium. La tecnologia RGB ha proprio come caratteristica principale quella di restituire un'immagine che è un'esplosione d...
Hisense ha concluso "un 2025 di successo, segnando un +20%. Il primo trimestre del 2026 prosegue questo trend di crescita in ciascuna famiglia di prodotto. In questo momento di crescita, il Fuorisalone è un momento importante e strategico perché abbiamo la possibilità di interagire con il nostro pubb...