Edilizia, arriva la sesta edizione 'Giornate Italiane del calcestruzzo'
in programma dal 16 al 18 Aprile nei padiglioni di Piacenza Expo
in programma dal 16 al 18 Aprile nei padiglioni di Piacenza Expo
La 6ª edizione della kermesse, in programma dal 16 al 18 Aprile 2026 presso i padiglioni di Piacenza
A meno di un mese dall'apertura, la sesta edizione del Gic – Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione (Piacenza Expo, 16-18 aprile 2026) consolida il proprio ruolo di riferimento per operatori e professionisti del settore.