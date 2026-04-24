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Iran, Usa pronti ad attaccare Hormuz se salta il cessate il fuoco - Diretta

Le fonti hanno descritto potenziali attacchi contro piccole imbarcazioni d'attacco veloci, navi posamine e altri mezzi asimmetrici. Proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano per altre 3 settimane

Gigantesco cartellone pubblicitario con la scritta 'Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso' in piazza della Rivoluzione a Teheran - (Afp)
Gigantesco cartellone pubblicitario con la scritta 'Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso' in piazza della Rivoluzione a Teheran - (Afp)
24 aprile 2026 | 08.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le Forze armate americane stanno mettendo a punto piani che prevedono di colpire le capacità iraniane nello stretto di Hormuz nel caso in cui dovesse saltare il cessate il fuoco secondo le ultime notizie di oggi venerdì 24 aprile.

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Le fonti hanno descritto potenziali attacchi contro piccole imbarcazioni d'attacco veloci, navi posamine e altri mezzi asimmetrici che hanno aiutato Teheran a bloccare quelle vie marittime chiave e a usarle come leva contro gli Stati Uniti.

La tregua con l'Iran non ha una scadenza definita, ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha necessità di premere sull'acceleratore. Intanto, annuncia la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano per altre 3 settimane, garantendosi un ulteriore margine di manovra nella partita a scacchi con Teheran.

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