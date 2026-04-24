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Le fonti hanno descritto potenziali attacchi contro piccole imbarcazioni d'attacco veloci, navi posamine e altri mezzi asimmetrici. Proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano per altre 3 settimane
Le Forze armate americane stanno mettendo a punto piani che prevedono di colpire le capacità iraniane nello stretto di Hormuz nel caso in cui dovesse saltare il cessate il fuoco secondo le ultime notizie di oggi venerdì 24 aprile.
Le fonti hanno descritto potenziali attacchi contro piccole imbarcazioni d'attacco veloci, navi posamine e altri mezzi asimmetrici che hanno aiutato Teheran a bloccare quelle vie marittime chiave e a usarle come leva contro gli Stati Uniti.
La tregua con l'Iran non ha una scadenza definita, ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha necessità di premere sull'acceleratore. Intanto, annuncia la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano per altre 3 settimane, garantendosi un ulteriore margine di manovra nella partita a scacchi con Teheran.