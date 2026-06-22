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Francia, due bambini di 2 e 4 anni trovati morti in auto: "La causa potrebbe essere il caldo"

E' accaduto a Carpentras, dove le temperature hanno toccato i 39 gradi. La madre presa in custodia dai servizi di emergenza

Un'ambulanza - (Afp)
Un'ambulanza - (Afp)
22 giugno 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In Francia, dove si registra un'ondata di calore estremo, due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in auto, ''in arresto cardiaco'', dai vigili del fuoco. L'auto di famiglia dove si trovavano era in un parcheggio residenziale a Carpentras (Vaucluse), come ha riferito la procura.

"Le cause del decesso non sono ancora state accertate, ma l'ipotesi prevalente è l'ondata di calore", ha dichiarato Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove le temperature hanno toccato i 39 gradi centigradi. La madre dei bambini è stata presa in custodia dai servizi di emergenza e non è stata ancora interrogata, ha dichiarato il magistrato.

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