realme revolution: Tech, Arte e Gen Z

Parte il realme Summer Tour nelle piazze italiane
La terza edizione della manifestazione itinerante del marchio di smartphone toccherà cinque località balneari tra giugno e agosto 2026
L'arte di anticipare i tempi attraverso la sinergia con i giovani talenti, il lancio di device rivoluzionari e le feature pensate per chi non si accontenta
La terza edizione della manifestazione itinerante del marchio di smartphone toccherà cinque località balneari tra giugno e agosto 2026
Dal 18 giugno al 10 luglio 2026 la mostra fotografica "Portrait of Italians a Campo Boario, realizzata dagli studenti con i dispositivi realme 16 Pro Series
realme e il lancio del nuovo 16 5G che integra un sensore Sony IMX852 da 50 Megapixel, una batteria ad alta densità da 6550mAh, massima certificazione di resistenza IP69 e un testimonial globale d'eccezione