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Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"

22 giugno 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il giovane passeggero della Fiat 500 che, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, è stato coinvolto nel tragico incidente costato la vita a Sofia Barberi sull'Aurelia a Ceriale, ha pubblicato un nuovo video dopo quello postato durante le operazioni di soccorso e il secondo di scuse, il giorno dopo. Nel nuovo filmato, postato sui social, si vede il giovane salire su un aereo in partenza: "Inizia il viaggio - dice -, altro che remigrazione, qua facciamo remigrazione nuova. Stappate la bottiglia". E poi, parlando di se stesso in terza persona: "Va via", conclude.

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