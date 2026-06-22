Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"

Il giovane passeggero della Fiat 500 che, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, è stato coinvolto nel tragico incidente costato la vita a Sofia Barberi sull'Aurelia a Ceriale, ha pubblicato un nuovo video dopo quello postato durante le operazioni di soccorso e il secondo di scuse, il giorno dopo. Nel nuovo filmato, postato sui social, si vede il giovane salire su un aereo in partenza: "Inizia il viaggio - dice -, altro che remigrazione, qua facciamo remigrazione nuova. Stappate la bottiglia". E poi, parlando di se stesso in terza persona: "Va via", conclude.