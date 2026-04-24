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Key4Biz promuove Telecommunications of the Future, appuntamento il 13 maggio a Roma

L'evento punta a offrire un’occasione di confronto ad alto livello che avrà al centro del dibattito, le strategie e le sfide che guideranno l’evoluzione del settore nei prossimi anni

Key4Biz promuove Telecommunications of the Future, appuntamento il 13 maggio a Roma
24 aprile 2026 | 14.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In uno scenario internazionale sempre più complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche con conflitti ibridi e shock energetici, Key4Biz promuove la nuova edizione di Telecommunications of the Future per accendere i riflettori della politica e dei media sul ruolo cruciale delle TLC e delle Telco, oggi più che mai centrali per la sicurezza nazionale, la competitività industriale e l’autonomia tecnologica dell’Italia e dell’Europa. L’evento si terrà il prossimo 13 maggio presso Palazzo Wedekind, in Piazza Colonna a Roma. Alla Conferenza parteciperanno, fra gli altri, Alessio Butti, Sottosegretario per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, numerosi parlamentari (Lorenzo Basso, Enrico Borghi, Andrea Casu, Salvatore Deidda, Antonino Iaria, Antonio Nicita e Giulia Pastorella) ma anche top manager del settore come Giuseppe Gola, AD Open Fiber, Benedetto Levi, AD iliad Italia, Federico Protto, Presidente & CEO di Cellnex Italy & CEO del Cluster Alpine (Italy & Switzerland), Walter Renna, AD Fastweb + Vodafone, Massimo Sarmi, Presidente e Ad FiberCop. Fra gli altri relatori Massimiliano Padula, Sociologo della Pontificia Università Lateranense, Marco Brancati, SVP Technology, Innovation&Systems Architecture, Leonardo, Giuseppe Codispoti, responsabile programma Q/V, Divisione Telecomunicazioni e Navigazione dell’Agenzia Spaziale Italiana e Tommaso Ghidini, Head of the Mechanical Department, dell’Agenzia Spaziale Europea.

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Con questa partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo politico, top manager delle principali aziende delle telecomunicazioni e della difesa, Telecommunications of the Future 2026 punta a offrire un’occasione di confronto ad alto livello che avrà al centro del dibattito, le strategie e le sfide che guideranno l’evoluzione del settore nei prossimi anni. Infatti i temi chiave spaziano da 'Telecomunicazioni e AI' alle strategie italiane ed europee su Data Center e Cloud, ma anche sul ruolo delle reti TLC quali asset strategici per la Difesa e sulle prospettive della connettività satellitare in orbita bassa. Al centro del confronto anche il Digital Networks Act, la valorizzazione dello spettro radio e lo switch off del rame.

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TLC Telecommunications of the Future politica media sicurezza nazionale competitività industriale
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