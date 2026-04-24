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Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"

24 aprile 2026 | 11.29
Redazione Adnkronos
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"Libertà e pace non sono un dato acquisito una volta per tutte. Si tratta di beni resi fragili dalla dissennatezza e che richiedono consapevolezza, impegno. È un patrimonio che deve essere custodito, fatto vivere e trasmesso alle giovani generazioni. Il prevalere della legge imposta da chi si ritenga provvisoriamente più forte è destinata, infatti, a seminare lutti e distruzioni, aprendo a una condizione di conflitti permanenti, di barbarie nella vita internazionale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma, in occasione dell'81/mo anniversario della Liberazione.

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