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Caso Garlasco, Tribunale Sorveglianza concede affidamento in prova a Stasi

L'ordinanza è stata depositata questa mattina. La Procura generale, nell'udienza di ieri, aveva espresso parere positivo

Alberto Stasi - Fotogramma /Ipa
Alberto Stasi - Fotogramma /Ipa
13 giugno 2026 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

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L'ordinanza è stata depositata questa mattina. La Procura generale, nell'udienza di ieri, aveva espresso parere positivo per la buona condotta e le relazioni sul detenuto di Bollate. L'affidamento in prova è l'ultimo passo prima della libertà per Stasi che ha trascorso oltre dieci anni dietro le sbarre per il delitto di Garlasco. Si attende ancora che la difesa depositi la richiesta di revisione.

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caso garlasco garlasco omicidio garlasco alberto stasi stasi affidamento in prova
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