Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia, con fino a 7-8 gradi oltre la media e picchi locali di 40-41°C entro il weekend. Queste le previsioni meteo della settimana in cui sarà protagonista la quarta ondata di calore africano. Sempre di più questa estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata del 2003, un record (soprattutto per il Centro-Nord) che si pensava irraggiungibile.

Come già accaduto per le prime due fiammate della stagione (fine maggio e seconda metà di giugno), il nucleo centrale dell'anticiclone africano si posizionerà in modo anomalo tra la Francia e il Nord Italia sottolinea iLMeteo.it. Le conseguenze saranno evidenti, con lo zero termico alla quota siderale di 5000 metri sulle Alpi (significa che nemmeno sulla cima del Monte Bianco le temperature scenderanno sotto lo zero) e con 40-41 gradi all'ombra entro il fine settimana.

La mappa delle città più roventi

La mappa delle città più roventi delinea un quadro preoccupante: 41°C a Firenze e Terni; 40°C ad Alessandria, Asti, Benevento, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Prato e Reggio Emilia; 39-40°C a Roma; 38-39°C: a Milano, che rischia seriamente di battere il suo storico record registrato l'11 agosto 2003.

Le prime avvisaglie canicolari si faranno sentire già nelle prossime ore di oggi martedì 28 luglio con i primi 36°C a Roma, Napoli e Firenze (37°C a Terni). Tuttavia, la vera e propria escalation colpirà da domani, mercoledì 29 luglio, e si protrarrà almeno fino al 10 agosto. Sarà una fase lunga, allarmante, della durata di almeno due settimane.

Attenzione agli ultimi rovesci

Dal punto di vista dei fenomeni, dovremo prestare attenzione agli ultimi rovesci: martedì e mercoledì assisteremo ancora a temporali a tratti forti in Sicilia, e a qualche acquazzone sulle Alpi orientali e pianure adiacenti nella giornata di mercoledì. Poi, sarà solo dominio incontrastato del sole e del caldo record.

Non potendo contare su un cambio di circolazione atmosferica nel breve termine, ci resta una sola, magra consolazione: l'astronomia. A partire da metà agosto le notti cominceranno fisiologicamente ad allungarsi, con il tramonto che anticiperà via via verso le 20. L'unica nostra speranza è, dunque, che la riduzione delle ore di soleggiamento impedisca alla fornace di cuocerci a oltranza, offrendo alle nostre città qualche ora in più per tentare di disperdere il calore accumulato durante il giorno.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 28 luglio - Al Nord: sole ovunque, temperature in aumento. Al Centro: soleggiato su tutti i settori, 37°C a Terni. Al Sud: soleggiato e più caldo, ma con temporali forti in Sicilia e locali sugli Appennini.

Domani, mercoledì 29 luglio - Al Nord: sole e caldo, instabilità sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo in deciso aumento. Al Sud: generalmente poco nuvoloso, ma con temporali in Sicilia.

Giovedì 30 luglio - Al Nord: sole e caldo in ulteriore sensibile aumento. Al Centro: sole e caldo ancora in aumento. Al Sud: generalmente poco nuvoloso con caldo in aumento.

Tendenza: promontorio subtropicale con caldo da record e cielo sereno ovunque.