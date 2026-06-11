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"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri

La presidente del Consiglio replica all'intervento del deputato grillino

11 giugno 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' "rispetto delle donne ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere?". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento di replica alla Camera sulle comunicazioni prima del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno in risposta a quanto detto dal deputato del Movimento 5 stelle Francesco Silvestri. "Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. E' questo che vi dà fastidio: vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra perché voi non siete stati capaci di proporvi", le parole della premier.

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"Dopo il referendum si è detto che la linea del governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump, lei non ha rialzato la schiena, ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Noi abbiamo bisogno di un leader in una condizione sociale completamente diversa e spero che tra qualche mese arriverà", l'intervento di Silvestri finito nella bufera.

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giorgia meloni meloni silvestri
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