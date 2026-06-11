Interrogato da Gerry Scotti sull'incidente stradale di ieri l'ad ha risposto: "Sto benissimo, ho vissuto una disavventura"
Pier Silvio Berlusconi sta "benissimo" dopo il brutto incidente d'auto occorsogli ieri. Lo ha confessato lui stesso sul palco di "Mediaset siamo Noi", la serata-evento organizzata nel Campus di Cologno Monzese a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, quando Gerry Scotti gli ha chiesto appunto come stesse. L'ad ha risposto con sincerità: "Sto benissimo. Ieri ho avuto una disavventura. Lo dico onestamente: poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli si è più forti di prima", ha detto Pier Silvio, concludendo con un incoraggiamento alla platea di 1.500 collaboratori del gruppo riuniti per l'occasione: "Forza, forza Mediaset. Mediaset siamo noi tutti, voi".