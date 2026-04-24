Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video

Sal Da Vinci approderà all'Eurovision Song Contest di Vienna forte dei complimenti di un fan d'eccezione: l'ambasciatore austriaco a Roma, Michael Rendi. "Non sono né Carlo Conti e né Stefano De Martino", scherza Rendi nel presentare il cantante partenopeo, accolto nella sede dell'ambasciata ai Parioli dove, tra applausi di diplomatici e fan, Sal ha intonato al pianoforte 'Per sempre sì', il brano con cui ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo e con cui rappresenterà l'Italia all'Eurovision. "Quella di Sal Da Vinci è una voce unica, capace di unire tradizione, contemporaneità e generazioni diverse", sottolinea Rendi, che per l'occasione sfoggia un outfit ispirato alla finale di Sanremo.