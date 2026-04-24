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Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi

La Corte d’Assise di Parma l'ha assolta dall'omicidio del primo figlio

Chiara Petrolini (Fotogramma/Ipa)
Chiara Petrolini (Fotogramma/Ipa)
24 aprile 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi. È quanto deciso dalla Corte d’Assise di Parma oggi, venerdì 24 aprile. La ragazza di Traversetolo in provincia di Parma è stata assolta dall’omicidio del primo figlio. Una delle due soppressioni di cadavere, quella relativa al secondo nato, è stata riqualificata in occultamento di cadavere.

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Petrolini era accusata di aver ucciso e sepolto in giardino i due figli neonati, partoriti nel 2023 e 2024. La Procura aveva chiesto 26 anni di reclusione. La Corte ha indicato il termine di 70 giorni per il deposito delle motivazioni.

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