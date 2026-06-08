Paura in una scuola elementare di Malita, nelle Filippine, durante il forte terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il Paese. Insegnanti e bambini stavano assistendo alla cerimonia dell'alzabandiera quando, alle 7.38, è stata avvertita la fortissima scossa.

Come si vede dalle immagini condivise sui social dalla Mahayahay Elementary School, i bambini hanno seguito le indicazioni degli adulti, si sono accovacciati a terra e sono rimasti vicini. Quando una tettoia è crollata alcuni alunni hanno urlato di paura, ma nessuno è rimasto ferito. "Non appena hanno percepito la scossa, insegnanti e alunni hanno immediatamente seguito i protocolli di sicurezza e di preparazione alle emergenze della scuola per garantire l'incolumità di tutti", spiega il profilo Facebook della scuola.