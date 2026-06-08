Un profumo che richiama l'officina del meccanico, uno che rievoca l'odore di un funerale, ma anche di feci e secrezioni corporee varie o addirittura di insetti. Fragranze disgustose? Niente affatto. Sono solo alcune delle incredibili combinazioni in mostra a 'Esxence 2026', la fiera internazionale della profumeria artistica che si è appena conclusa a Milano e che, anche quest'anno, ha condotto l'olfatto in un viaggio tra suggestioni inattese e racconti fuori dagli schemi. Tra una boccetta al profumo di Coca cola ghiacciata, uno al bubble tea e collezioni che raccontano gli odori di meccanici, carpentieri, barman e giardinieri, c'è una fragranza per ogni gusto.