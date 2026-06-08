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Maxi blitz antimafia a Catania, 20 arresti. Sequestrati kalashnikov e pistole - Video

08 giugno 2026 | 10.34
Redazione Adnkronos
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Sono venti le persone arrestate nell'ambito dell'operazione antimafia eseguita dalla Polizia di Stato di Catania. Sono gravemente indiziati dei delitti di associazione di tipo mafioso, con l'aggravante dell'essere associazione armata, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall'esistenza sul territorio dell'organizzazione mafiosa clan dei 'Carcagnusi' – famiglia Mazzei - affiliata a 'Cosa Nostra' catanese. Tra le operazioni di maggiore rilevanza si menziona il sequestro di due fucili d'assalto del tipo kalashnikov e di diverse pistole.

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arresti catania oggi mafia catania catania sequestro droga catania blitz antimafia
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