Se scoprissi che non siamo soli, se qualcuno te lo mostrasse e te lo provasse, ti spaventerebbe? "Disclosure Day minaccia di rivelare la verità nel mondo": così Steven Spielberg descrive il suo nuovo film in una featurette che pubblichiamo in esclusiva. Il thriller, in uscita al cinema con Universal il 10 giugno, funge da ideale conclusione tematica del suo seminale capolavoro di fantascienza del 1977, 'Incontri ravvicinati del terzo tipo'. "Durante Incontri ravvicinati del terzo tipo, dicevo a me stesso: 'Non sarebbe meraviglioso se tutto questo si rivelasse vero?'", racconta il regista. "Quasi 50 anni dopo, ora penso: ‘Non sarebbe meraviglioso per noi sapere concretamente che tutto questo è vero?’". Nel cast Emily Blunt e Josh O'Connor.