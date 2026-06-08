Matilde Gioli, amata protagonista della serie 'Doc - Nelle tue mani', parla della nuova stagione del medical drama di Rai1 che partirà a ottobre. "Sebbene non possa rivelare troppo sui contenuti, posso anticipare che gli sceneggiatori, come sempre, sono stati magistrali nel creare episodi con storie di persone molto vere, in cui gli spettatori si ritroveranno, con temi anche sociali come ad esempio la sanità italiana, tema di cui bisogna parlare", spiega all'Adnkronos l'attrice che è madrina della seconda edizione di 'Italian Global Series', l'evento dedicato alle serie italiane e internazionali, in programma dal 3 all'11 luglio tra Rimini e Riccione.