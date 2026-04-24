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Sinner fatica, ma batte Bonzi: esordio vincente a Madrid

Il fuoriclasse azzurro ha superato il francese nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
24 aprile 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio vincente per Jannik Sinner a Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista azzurro ha battuto il francese Benjamin Bonzi nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo. Sinner si è imposto in tre set con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-1, 6-4 in di gioco.

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Partita più complicata del previsto per Sinner, che non è riuscito a esprimere il suo gioco, anche a causa delle condizioni piuttosto probanti, soprattutto nel primo set. Tanti errori con il rovescio e ben cinque palle break sprecate permettono a Bonzi prima di portare il parziale al tie break e poi di vincere il set 7-6.

La reazione di Sinner è veemente, con Bonzi che accusa anche problemi fisici alla schiena, e vale il 6-1 con cui si chiude un secondo set senza storia. Più equilibrio nel terzo parziale, dove l'azzurro piazza il break decisivo al quinto game e conquista il set (e il match) 6-4.

In mattinata, Lorenzo Musetti ha battuto il polacco Robert Hurkacz nel suo match del secondo turno. L'azzurro si è imposto in due set, con il punteggio di 6-4 7-6.

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