Esordio vincente per Jannik Sinner a Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista azzurro ha battuto il francese Benjamin Bonzi nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo. Sinner si è imposto in tre set con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-1, 6-4 in di gioco.

Partita più complicata del previsto per Sinner, che non è riuscito a esprimere il suo gioco, anche a causa delle condizioni piuttosto probanti, soprattutto nel primo set. Tanti errori con il rovescio e ben cinque palle break sprecate permettono a Bonzi prima di portare il parziale al tie break e poi di vincere il set 7-6.

La reazione di Sinner è veemente, con Bonzi che accusa anche problemi fisici alla schiena, e vale il 6-1 con cui si chiude un secondo set senza storia. Più equilibrio nel terzo parziale, dove l'azzurro piazza il break decisivo al quinto game e conquista il set (e il match) 6-4.

In mattinata, Lorenzo Musetti ha battuto il polacco Robert Hurkacz nel suo match del secondo turno. L'azzurro si è imposto in due set, con il punteggio di 6-4 7-6.