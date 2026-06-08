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Iran-Israele, nuova escalation: missili da Teheran, Idf attacca

Nuovi attacchi dopo 60 giorni di tregua. Tutti gli aggiornamenti in diretta sul conflitto

Missile iraniano su Israele - Afp
Missile iraniano su Israele - Afp
08 giugno 2026 | 07.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo 60 giorni di tregua, riprende la guerra tra Iran e Israele. Sono stati almeno 10, tutti intercettati, i missili lanciati da Teheran contro lo Stato ebraico, che ha risposto nella notte di oggi, lunedì 8 giugno, con attacchi indirizzati verso le regioni centrali e occidentali della Repubblica islamica.

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Secondo Axios, che cita una fonte americana, gli Stati Uniti non sono stati coinvolti negli attacchi - definiti "relativamente limitati" - che il presidente Usa Donald Trump aveva chiesto ieri al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di rimandare in vista di un accordo imminente tra Washington e Teheran.

Tutti gli aggiornamenti in diretta sul conflitto.

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