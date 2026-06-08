LIVE
Nuovi attacchi dopo 60 giorni di tregua. Tutti gli aggiornamenti in diretta sul conflitto
Dopo 60 giorni di tregua, riprende la guerra tra Iran e Israele. Sono stati almeno 10, tutti intercettati, i missili lanciati da Teheran contro lo Stato ebraico, che ha risposto nella notte di oggi, lunedì 8 giugno, con attacchi indirizzati verso le regioni centrali e occidentali della Repubblica islamica.
Secondo Axios, che cita una fonte americana, gli Stati Uniti non sono stati coinvolti negli attacchi - definiti "relativamente limitati" - che il presidente Usa Donald Trump aveva chiesto ieri al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di rimandare in vista di un accordo imminente tra Washington e Teheran.
Tutti gli aggiornamenti in diretta sul conflitto.