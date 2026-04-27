Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue

Secondo un indagine Eurostat, 156.702 chilometri quadrati di superficie Ue sono stati colpiti da siccità nel 2024, un dato sostanzialmente stabile rispetto a quello relativo al 2023 (155.432 chilometri quadrati). Si tratta di numeri che, nonostante siano ben lontani dai picchi registrati nel 2018 (520.818 chilometri quadrati) e nel 2022 (558.313 chilometri quadrati), risultano assai superiori a quelli registrati soltanto dieci anni fa: nel 2014, ad aver fatto i conti con fenomeni siccitosi erano stati ‘soltanto’ 49.034 chilometri quadrati di terreno in tutta Europa.