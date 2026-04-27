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Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue

L'indagine di Eurostat

27 aprile 2026 | 11.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Secondo un indagine Eurostat, 156.702 chilometri quadrati di superficie Ue sono stati colpiti da siccità nel 2024, un dato sostanzialmente stabile rispetto a quello relativo al 2023 (155.432 chilometri quadrati). Si tratta di numeri che, nonostante siano ben lontani dai picchi registrati nel 2018 (520.818 chilometri quadrati) e nel 2022 (558.313 chilometri quadrati), risultano assai superiori a quelli registrati soltanto dieci anni fa: nel 2014, ad aver fatto i conti con fenomeni siccitosi erano stati ‘soltanto’ 49.034 chilometri quadrati di terreno in tutta Europa.

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eurostat siccità siccità ue siccità ue 2024
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