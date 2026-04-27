"Non ero preoccupato. Capisco come va la vita. Viviamo in un mondo folle". Così il presidente Usa Donald Trump a qualche ora dalla sparatoria avvenuta a Washington durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Interpellato dalla Cbs su quanto accaduto, allorché un individuo armato ha tentato di infiltrarsi alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, il Presidente ha quindi definito il presunto aggressore come un "ragazzo piuttosto malato".

Ci sono voluti dieci secondi perché il tycoon fosse circondato dalla sicurezza, e poi "venti secondi" perché fosse portato fuori. Sembrava una situazione caotica. "Quello che è successo è ... in parte è stata colpa mia. Volevo vedere cosa stesse succedendo e non gli stavo rendendo le cose facili. E a quel punto abbiamo iniziato a renderci conto che forse era un problema grave, un problema diverso dal normale rumore di una sala da ballo, che si sente sempre. E probabilmente li ho fatti agire un po' più lentamente. Ho detto 'Aspettate un attimo, aspettate un attimo. Fatemi vedere. Aspettate un attimo', ha affermato il tycoon.

Il presidente Usa ha inoltre affermato che il presunto attentatore era stato "radicalizzato". Ha aggiunto: "La sua famiglia era molto preoccupata. Probabilmente era un ragazzo piuttosto malato". Aveva account sui social media con contenuti anti-Trump e anti-cristiani. "L'aggressore era un cristiano, poi si è radicalizzato ed è diventato anticristiano - ha detto ancora - Da quanto ha scritto stava attraversando un periodo difficile, era una persona molto disturbata", ha aggiunto.

Alla domanda su quali potrebbero essere stati i motivi che lo hanno portato al gesto, Trump ha affermato: "Beh, vedi, loro... il motivo per cui ci sono persone del genere è che ci sono persone che partecipano a No Kings. Io non sono un re. Quello che sono... se fossi un re non avrei a che fare con te."

E quando la giornalista parla del manifesto di Allen contro Trump, citandolo ('Non sono più disposto a permettere che un pedofilo, uno stupratore e un traditore mi macchi le mani con i suoi crimini'), prima il tyccoon ha risposto: "Beh, stavo aspettando che lo leggesse perché sapevo che l'avrebbe fatto, dato che voi siete... voi siete... siete persone orribili. Persone orribili". Poi alla domanda 'ma pensa si riferisse a lei?', ha affermato: "Non sono un pedofilo né uno stupratore. Ha letto quelle sciocchezze scritte da qualche malato? Sono stato associato a tutte... cose che non hanno nulla a che fare con me. Sono stato completamente scagionato. I tuoi amici dall'altra parte sono quelli che erano coinvolti, diciamo, con Epstein o altre cose. Dovresti vergognarti di averlo letto perché io non sono nessuna di quelle cose".