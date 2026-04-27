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Iran, la proposta di Teheran agli Usa: "Negoziamo su nucleare dopo riapertura Hormuz" - Diretta

L'offerta aggirerebbe il nodo per procedere verso un accordo in modo più rapido. Tutte le news di oggi

Alcuni iraniani sulla spiaggia di Suru a Bandar Abbas, lungo lo Stretto di Hormuz - (Afp)
Alcuni iraniani sulla spiaggia di Suru a Bandar Abbas, lungo lo Stretto di Hormuz - (Afp)
27 aprile 2026 | 07.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz, la fine della guerra, e negoziati sul controverso programma nucleare iraniano da avviare in una seconda fase, è stata presentata dall'Iran agli Stati Uniti tramite i mediatori del Pakistan secondo le ultime notizie di oggi, lunedì 27 aprile. Lo riferisce Axios che cita un funzionario americano e due fonti informate e scrive che nel mezzo dello stallo diplomatico e delle spaccature tra la leadership iraniana sulle eventuali concessioni sul nucleare, la proposta aggirerebbe il nodo per procedere verso un accordo in modo più rapido con l'avvio di trattative sul nucleare dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz e la fine del blocco navale.

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Come parte della 'soluzione' dalla prospettiva iraniana, viene prevista - secondo Axios - una proroga della tregua, che ha fermato le operazioni militari di Usa e Israele contro l'Iran e la 'risposta' di Teheran, o un accordo per la fine definitiva del conflitto.

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