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Nuovi negoziati tra Usa e Iran sempre più in bilico. Mentre il presidente Usa Donald Trump cancella la missione in Pakistan degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, anche il cessate il fuoco tra Israele e Libano si fa sempre più fragile.
Intanto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in visita a Muscat, ha incontrato il sultano dell'Oman, Haytham bin Tariq Al Said per consultazioni sulla situazione nella regione, "sul lavoro di mediazione e sulle iniziative diplomatiche per porre fine ai conflitti in corso".
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