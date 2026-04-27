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Re Carlo III, misure di sicurezza per la visita di oggi a Washington. Trump: "Non vedo l'ora di incontrarlo"

Buckingham Palace conferma che il sovrano britannico sarà negli Stati Uniti nonostante la sparatoria durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca

Re Carlo III e Trump, repertorio (Fotogramma/Ipa)
Re Carlo III e Trump, repertorio (Fotogramma/Ipa)
27 aprile 2026 | 07.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Re Carlo III sarà in visita a Washington oggi, lunedì 27 aprile, come previsto, nonostante la sparatoria durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Lo ha confermato il presidente americano Donald Trump a Fox News. ''Re Carlo verrà ed è una persona fantastica. Non vediamo l'ora. E' davvero una persona eccezionale. E un rappresentante straordinario. Ed è coraggioso”, ha detto Trump, riferendosi alla battaglia del sovrano britannico contro il cancro.

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"Ha un problema, come sapete, un problema di salute ben noto e si è comportato in modo straordinario. In realtà, è molto coraggioso", ha detto Trump. "E' un mio amico di lunga data. Quindi, verrà e ci divertiremo molto. E rappresenta la sua nazione come nessun altro sa fare", ha aggiunto il presidente americano.

Buckingham Palace: "Visita Carlo e Camilla si svolgerà come previsto"

La visita negli Stati Uniti di Re Carlo III e la Regina Camilla, scrive Buckingham Palace in una nota,"si svolgerà come previsto". Ci sono stati, infatti, "colloqui su entrambe le sponde dell’Atlantico nel corso della giornata" di ieri per garantire la sicurezza della permanenza.

Nel comunicato, il Palazzo ha inoltre sottolineato che "il Re e la Regina sono profondamente grati a tutti coloro che hanno lavorato rapidamente affinché ciò fosse possibile". Il sovrano, atteso insieme alla regina Camilla, è stato "costantemente informato sugli sviluppi" e si è detto "fortemente sollevato" per l’incolumità del presidente Donald Trump e della first lady Melania Trump.

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