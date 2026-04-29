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Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani - Video

Circa duemila i presenti alla commemorazione, con il corteo dell'estrema destra che ha sfilato per le vie del quartiere di Città Studi

29 aprile 2026 | 22.31
Redazione Adnkronos
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È terminata con i saluti romani la commemorazione delle realtà di estrema destra per Sergio Ramelli, il militante 18enne del Fronte della Gioventù ucciso 51 anni fa da esponenti di Avanguardia operaia. Il corteo, che ha sfilato per le vie del quartiere milanese di Città Studi, è partito da piazzale Gorini ed è terminato in via Paladini. Lì, sotto quella che era la casa di Ramelli, è stato fatto come di consueto tre volte il rito del ‘presente’ per il “camerata Sergio Ramelli”. Al termine una persona dal balcone ha rivolto grida di insulti alle persone presenti, circa 2mila.

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Al corteo hanno partecipato esponenti di Casapound, Lealtà e Azione, Rete dei patrioti e altre realtà di estrema destra. In testa lo striscione “Onore ai camerati caduti”. In piazza sventolate bandiere tricolori. I militanti, schierati in file da cinque, in via Amadeo hanno acceso delle fiaccole.

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sergio ramelli sergio ramelli saluti romani milano sergio ramelli omicidio sergio ramelli
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