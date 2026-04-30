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Biennale Arte, commissario Ue Cultura Micaleff ringrazia ministro Giuli per posizione chiara su Russia - Video

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30 aprile 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
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"Desidero esprimere il mio pieno sostegno al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per la sua posizione chiara e di principio. Una posizione che io condivido pienamente e per questo devo dire: grazie Alessandro". Così ieri, nella seduta plenaria del Parlamento europeo, il Commissario alla Cultura Glenn Micallef ha ringraziato in italiano il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, durante il dibattito sul rischio di normalizzazione delle relazioni con la Russia, per la sua posizione chiara sul tema, con chiaro riferimento al Padiglione russo della Biennale Arte.

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biennale arte Micaleff Giuli biennale arte giuli Micaleff biennale arte
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