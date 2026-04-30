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Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma

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30 aprile 2026 | 11.50
Redazione Adnkronos
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Maggio sarà un mese difficile sul fronte delle proteste, con ben tre scioperi generali (1, 15-16 e 29 maggio) e diverse proteste nazionali che coinvolgeranno soprattutto i settori della scuola e dei trasporti. Un percorso a ostacoli per i cittadini che devono tenere presente, oltre a quelle degli scioperi generali, anche altre date di 'stop': per la scuola, il 6 e 7 maggio; l'11 maggio, per chi deve prendere un aereo; il 18 maggio per la sanità. Il trasporto pubblico locale sarà interessato invece da una serie di proteste articolate territorialmente lungo tutto il mese.

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